Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ двое раненых

За сутки, 25 октября, на Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 26 октября.





При этом один раз сепаратисты использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями. У Каменки враг обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 сепаратисты совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.





Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.





Один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, а еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Бойцы находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.





С начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. У Гранитного сепаратисты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.





"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.



