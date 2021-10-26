В Украине более 700 COVID-смертей за день

В Украине за день подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 803 159. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября.
При этом выздоровели уже 2 390 112 человек (накануне - 9 738)), а скончались 64 936 украинцев (накануне - 734). В больницы за день попали 2 939 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
Киев – 1135/6834
Винницкая – 394/2456
Волынская – 555/1579
Днепропетровская – 1760/6688
Донецкая – 1015/2799
Житомирская – 286/1970
Закарпатская – 255/1645
Запорожская – 1335/3309
Ивано-Франковская – 298/2189
Киевская – 787/2934
Кировоградская – 40/1475
Луганская – 550/1449
Львовская – 1104/4534
Николаевская – 508/2334
Одесская – 1605/4839
Полтавская – 889/2974
Ровенская – 738/1947
Сумская – 669/2230
Тернопольская – 413/1335
Харьковская – 1255/5135
Херсонская – 1222/1773
Хмельницкая – 415/1842
Черкасская – 878/2031
Черновицкая – 689/1317
Черниговская – 325/1516