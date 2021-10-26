Праздники 26 октября 2021: факты, традиции, именины

В григорианском календаре 26 октября − 297-й день 2021 года. До конца года остается 66 дней.





Какие праздники 26 октября в Украине и мире

День кутания в пледы

День приятных неожиданностей

Праздник Иверской иконы Божией Матери

Всемирная ночь воя на луну

Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Седмиезерная

День интерсекс-людей

День памяти священномученика Карпа Фиатирского





Какие события произошли 26 октября

1824 год - в Москве официально открыт Малый театр.

1863 год - в Лондоне учреждена футбольная Ассоциация — первый в мире узкоспециальный футбольный союз

1900 год - в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1905 год - Швеция и Норвегия разрывают союз.

1984 год - на экранах появился фильм Терминатор.





Кто родился 26 октября

1883 год - американский философ и писатель Наполеон Хилл.

1947 год - украинский кинорежиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.

1947 год - украинская актриса Ольга Матешко.

1950 год - украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис.

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестру Агафоники и Агафодора. Также сегодня отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, образу которой молились в надежде об избавлении от разных бед, просили утешения, защиты от пожара.





Традиции и обряды

В народе день называли Банник или же Банный день, еще известный как Карпов день и связывали этот праздник с баней и духом, который проживает в ней.





Париться приходили даже больные люди, так как верили, что банный дух 26 октября не только очистительный, но и целебный. В баню шли с травяными настойками, которые расставляли по углам.





Также считалось, что в этот день очень легко заболеть, поэтому люди тепло одевались.





Приметы

Холодная погода - к скорому наступлению зимы.

Шелуха на луке тонкая - зима будет теплой, грубая - холодной.

Петухи ранним утром запели - к теплу.

Если петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погода скоро переменится.

Облака с юга быстро по небу бегут - к непогоде.

У кого сегодня именины

Именины 26 октября отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карп, Николай, Никита, Трофим.



