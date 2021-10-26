Праздники 26 октября 2021: факты, традиции, именины

В григорианском календаре 26 октября − 297-й день 2021 года. До конца года остается 66 дней.
Какие праздники 26 октября в Украине и мире
День кутания в пледы
День приятных неожиданностей
Праздник Иверской иконы Божией Матери
Всемирная ночь воя на луну
Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Седмиезерная
День интерсекс-людей
День памяти священномученика Карпа Фиатирского
Какие события произошли 26 октября
1824 год - в Москве официально открыт Малый театр.
1863 год - в Лондоне учреждена футбольная Ассоциация — первый в мире узкоспециальный футбольный союз
1900 год - в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
1905 год - Швеция и Норвегия разрывают союз.
1984 год - на экранах появился фильм Терминатор.
Кто родился 26 октября
1883 год - американский философ и писатель Наполеон Хилл.
1947 год - украинский кинорежиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.
1947 год - украинская актриса Ольга Матешко.
1950 год - украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис.
Народные и церковные праздники
В этот день православная церковь чтит память мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестру Агафоники и Агафодора. Также сегодня отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, образу которой молились в надежде об избавлении от разных бед, просили утешения, защиты от пожара.
Традиции и обряды
В народе день называли Банник или же Банный день, еще известный как Карпов день и связывали этот праздник с баней и духом, который проживает в ней.
Париться приходили даже больные люди, так как верили, что банный дух 26 октября не только очистительный, но и целебный. В баню шли с травяными настойками, которые расставляли по углам.
Также считалось, что в этот день очень легко заболеть, поэтому люди тепло одевались.
Приметы
Холодная погода - к скорому наступлению зимы.
Шелуха на луке тонкая - зима будет теплой, грубая - холодной.
Петухи ранним утром запели - к теплу.
Если петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погода скоро переменится.
Облака с юга быстро по небу бегут - к непогоде.
У кого сегодня именины
Именины 26 октября отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карп, Николай, Никита, Трофим.