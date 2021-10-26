Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.67
USD
26.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 октября 21, 12:22
Полностью COVID-вакцинированы уже 7 млн украинцев
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Накануне прививку от коронавируса сделали почти 255 тысяч человек, из них большинство - первую дозу.
В Украине более 7 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября.

"Более 7 млн ​​украинцев получили 2 дозы вакцины от Covid-19! В общей сложности проведено более 16 млн прививок!", - сказано в сообщении.

Накануне прививку сделали 254 920 человек: первую дозу вакцины получили 185 786 человек, вторую дозу - 69 134 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 210 280 прививок, вакцинировано 9 151 480 человек. Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы - 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Как подчеркнули в МОЗ, 94% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированны.

Напомним, что в Украине более 700 COVID-смертей за день. За сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса, при этом выздоровели почти 10 тысяч человек.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
От COVID за сутки привились 152 тысячи украинцев
В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID
В Украине резко подскочили темпы COVID-вакцинации
Прирост COVID-19 в Украине замедлился
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чиновники КГГА украли миллионы на оцифровке документов
noimageВ Украине еще пять областей на грани красной зоны
noimageНафтогаз назвал цену газа для бюджетников до зимы
noimageНа Закарпатье школы и детсады остались без тепла
noimageАрахамия о президентской республике
Лента новостей