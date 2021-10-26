Полностью COVID-вакцинированы уже 7 млн украинцев

В Украине более 7 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября.





"Более 7 млн ​​украинцев получили 2 дозы вакцины от Covid-19! В общей сложности проведено более 16 млн прививок!", - сказано в сообщении.





Накануне прививку сделали 254 920 человек: первую дозу вакцины получили 185 786 человек, вторую дозу - 69 134 человека.





Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 210 280 прививок, вакцинировано 9 151 480 человек. Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы - 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).





Как подчеркнули в МОЗ, 94% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированны.





Напомним, что в Украине более 700 COVID-смертей за день. За сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса, при этом выздоровели почти 10 тысяч человек.



