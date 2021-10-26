Названо число умерших привитых от COVID украинцев

Среди привитых от коронавируса в Украине зафиксировано 119 летальных случаев. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинской правде, опубликованном во вторник, 26 октября.





"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", - сказал он.





При этом министр заявил, что "эта цифра ни о чем".





Он привел пример смертности от инсульта, от которого умирают люди каждые 6 минут. Ляшко говорит, что инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел на прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.





Вместе с тем, глава Минздрава не смог ответить, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека, заявив, что если бы такой случай был, то ему бы доложили.



