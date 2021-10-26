Арахамия о президентской республике

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о внедрении в Украине президентской республики.





"Это – личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовал. Это его личное мнение", – сказал нардеп в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.





Он отметил, что вопрос о форме правления должен решаться исключительно на референдуме.





"Теоретически, если общество так нуждается, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", - добавил Арахамия.





Напомним, Данилов ранее заявил: "Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее".



