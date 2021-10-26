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26 октября 21, 12:50
На Закарпатье школы и детсады остались без тепла
отопление
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Отопительный сезон сорван из-за того, что предыдущий газопоставщик прекратил сотрудничество.
В Мукачево и его окрестностях около 30 школ остались без тепла. Дети отправлены на дистанционное обучение. В детсадах тоже нет отопления, малышей пока из согревают электрическими обогревателями. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что отопительный сезон сорван из-за того, что предыдущий газопоставщик прекратил сотрудничество.

По словам начальницы отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерины Кришинец-Андялоший, газопоставщик расторг договор в связи с тем, что для него было не рентабельно поставлять газ. Еще в конце августа был объявлен тендер по поставкам газа для учебных заведений, где заложили цену 34 гривны. Но ни один участник на эту цену не отозвался.

Местные власти подали документы в Нафтогазтрейдинг. Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.

Срыв отопительного сезона наблюдается и в других регионах. Например, в Сумах треть города находится без отопления.

Источник: https://korrespondent.net/
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