На Закарпатье школы и детсады остались без тепла

В Мукачево и его окрестностях около 30 школ остались без тепла. Дети отправлены на дистанционное обучение. В детсадах тоже нет отопления, малышей пока из согревают электрическими обогревателями. Об этом сообщает ТСН.





Отмечается, что отопительный сезон сорван из-за того, что предыдущий газопоставщик прекратил сотрудничество.





По словам начальницы отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерины Кришинец-Андялоший, газопоставщик расторг договор в связи с тем, что для него было не рентабельно поставлять газ. Еще в конце августа был объявлен тендер по поставкам газа для учебных заведений, где заложили цену 34 гривны. Но ни один участник на эту цену не отозвался.





Местные власти подали документы в Нафтогазтрейдинг. Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.





Срыв отопительного сезона наблюдается и в других регионах. Например, в Сумах треть города находится без отопления.



