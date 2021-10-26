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Украина
26 октября 21, 12:51
Нафтогаз назвал цену газа для бюджетников до зимы
газ
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До конца осени бюджетным учреждениям и клиентам Поставщика последней надежды газ будут поставлять не дороже 16,8 грн за кубометр.
В октябре-ноябре стоимость газа Нафтогаза бюджетным организациям составит 16,6 гривен за кубометр (с НДС и без доставки), а для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1102 от 25 октября.

Как известно, Нафтогаз повысил тарифы на газ для клиентов Поставщика последней надежды на октябрь на 38% - до 16,56 грн/куб. м.

В компании ранее объяснили, что могут поставлять населению газ по 8 гривен, несмотря на рекордные цены на него в Европе, благодаря запасам в ПХГ дешевого топлива.

При этом в сентябре Украина импортировала газ в среднем по 636 долларов за тысячу кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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