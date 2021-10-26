Нафтогаз назвал цену газа для бюджетников до зимы

В октябре-ноябре стоимость газа Нафтогаза бюджетным организациям составит 16,6 гривен за кубометр (с НДС и без доставки), а для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1102 от 25 октября.





Как известно, Нафтогаз повысил тарифы на газ для клиентов Поставщика последней надежды на октябрь на 38% - до 16,56 грн/куб. м.





В компании ранее объяснили, что могут поставлять населению газ по 8 гривен, несмотря на рекордные цены на него в Европе, благодаря запасам в ПХГ дешевого топлива.





При этом в сентябре Украина импортировала газ в среднем по 636 долларов за тысячу кубометров.



