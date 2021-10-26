Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.67
USD
26.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 октября 21, 12:53
В Украине еще пять областей на грани красной зоны
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Комиссия ТЭБ и ЧС рассматривает перевод в красную зону карантина Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.
В Украине в красною зону карантина могут попасть еще пять областей. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 26 октября.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область",- сказал Ляшко.

Напомним, что в Украине более 700 COVID-смертей за день. За сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса, при этом выздоровели почти 10 тысяч человек.

Ранее в МОЗ рассказали, когда в Украине введут локдаун. Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности, уточнили в ведомстве.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Все области Украины в желтой зоне карантина
Непогода обесточила 40 населенных пунктов
Четыре области не соответствуют зеленой зоне
Восемь областей соответствуют оранжевой зоне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чиновники КГГА украли миллионы на оцифровке документов
noimageНафтогаз назвал цену газа для бюджетников до зимы
noimageНа Закарпатье школы и детсады остались без тепла
noimageАрахамия о президентской республике
noimageНазвано число умерших привитых от COVID украинцев
Лента новостей