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Украина
26 октября 21, 12:54
Чиновники КГГА украли миллионы на оцифровке документов
КГГА
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Проведены 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность конвертцентра, задействованного в схеме.
Правоохранители разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн грн. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию. А именно - на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

Отмечается, что к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения: Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА); коммунальное предприятие Киевского городского совета Киевское городское бюро технической инвентаризации; частное предприятие Лаборатория информационных технологий.

Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями, что позволило злоумышленникам присвоить 12 млн грн. Деньги выводили через конвертационный центр на банковские счета фиктивных предприятий.

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли печати и документы более 30 фиктивных предприятий, документы о незаконном выводе средств, серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы, записи "черной" бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн грн.

Планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз.

Источник: https://korrespondent.net/
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