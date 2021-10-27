Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе

На Донбассе количество оккупантов сократилось на четыре человека. Об этом сообщил армейский волонтер Роман Доник и опубликовал фото ликвидированных боевиков, сделанные с беспилотника. Бывший главарь террористов Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался, что российские власти умалчивают о таких случаях.

По данным Доника, 22 октября в зоне ответственности 93-й ОМБр "Холодный яр" были ликвидированы четверо боевиков гибридной армии РФ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Волонтер сообщил, что прихвостни оккупантов не верят в "поредевшие ряды" боевиков – мол, это их якобы запугивают и дезинформируют, задействовав информационно-психологические операции.

"Но ведь у нас все ходы записаны. В том числе и те, как оккупанты поели сырых грибов и прилегли поспать", – написал Доник, опубликовав фото ликвидированных оккупантов, сделанные с БПЛА.





Террорист Стрелков прокомментировал эту информацию. По его словам, ликвидированные – три "офицера" и водитель. Они якобы попали в засаду, когда оставили автомобиль и пытались пешком добраться до линии фронта.

Стрелков пожаловался, что Доник публикует подобные фото, чтобы "подавить моральный дух" оккупантов. Также он возмутился, что российские власти и пропагандистские СМИ игнорируют ликвидацию боевиков на Донбассе, тогда как такие инциденты с наемниками РФ в Сирии освещаются регулярно.





С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря. Сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен.