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26 октября 21, 20:44
Волонтер показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе
донбасс
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Волонтер Доник показал фото ликвидированных боевиков на Донбассе: террорист Гиркин (Стрелков) отреагировал, пожаловавшись на власти РФ и росСМИ.

На Донбассе количество оккупантов сократилось на четыре человека. Об этом сообщил армейский волонтер Роман Доник и опубликовал фото ликвидированных боевиков, сделанные с беспилотника. Бывший главарь террористов Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался, что российские власти умалчивают о таких случаях.

По данным Доника, 22 октября в зоне ответственности 93-й ОМБр "Холодный яр" были ликвидированы четверо боевиков гибридной армии РФ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Волонтер сообщил, что прихвостни оккупантов не верят в "поредевшие ряды" боевиков – мол, это их якобы запугивают и дезинформируют, задействовав информационно-психологические операции.

"Но ведь у нас все ходы записаны. В том числе и те, как оккупанты поели сырых грибов и прилегли поспать", – написал Доник, опубликовав фото ликвидированных оккупантов, сделанные с БПЛА.


Также Милитарный показал видео с беспилотника:


Террорист Стрелков прокомментировал эту информацию. По его словам, ликвидированные – три "офицера" и водитель. Они якобы попали в засаду, когда оставили автомобиль и пытались пешком добраться до линии фронта.

Стрелков пожаловался, что Доник публикует подобные фото, чтобы "подавить моральный дух" оккупантов. Также он возмутился, что российские власти и пропагандистские СМИ игнорируют ликвидацию боевиков на Донбассе, тогда как такие инциденты с наемниками РФ в Сирии освещаются регулярно.

По информации ГУР МОУ, в сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы. Разведка сообщает, что боевики приказали призвать на зимние военные сборы в том числе и студентов. За уклонение обещают до шести лет "тюрьмы". 

С 22 октября они начали разворачивать полевые пункты управления и лагеря. Сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен.
liga.net
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