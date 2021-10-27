Українці з протипоказаннями до вакцинації отримають довідку

Глава МОЗ наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти та робити щеплення.





З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це й уникнути карантинних обмежень у «червоних» зонах чи під час подорожей Україною. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП.





«Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (Її ще не видають – ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ», – сказав міністр.





Ляшко уточнив, що є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника вакцини – як то сильна алергічна реакція на перше щеплення або алергія на один з компонентів вакцини.





Водночас міністр додав, що в Україні «частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань». Найпоширеніше з них – коли люди думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтермінувати її на шість-вісім місяців.





Ляшко наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти та робити щеплення. Бо за той час, поки вона чекає «міфічних шість чи дев’ять місяців» шанс померти «в 11 разів більший, ніж у вакцинованих».





Міністр не зміг відповісти, чи можна буде підтягнути довідку про протипоказання до Covid-щеплення у «Дії».





До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.





Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.





Нагадаємо, у збірнику про вакцинацію проти COVID-19, який випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ, назвали протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Також пояснили, кому щеплюватися проти коронавірусу можна.

Вакцинація проти COVID-19 протипоказана тим, в кого:

- є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини,

- була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини

- є гарячка (температура понад 38°C).

Також не можна вакцинувати молодших людей, ніж зазначено в інструкції до вакцини.

"Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить, молодших не можна вакцинувати. Ймовірно, що з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, але поки так", – додають у збірнику.

Водночас важливо розуміти, що якщо у вас в анамнезі є алергії, це не обов’язково означає, що організм погано відреагує на вакцину, оскільки алергії бувають різні і на різні речовини. І це не обов’язково компоненти саме цієї вакцини.

"Треба знати, на що в людини алергія, та ознайомитися зі складом вакцини.

Як і щодо інших вакцин, вакцини від COVID-19 слід вводити під наглядом лікаря, з відповідною медичною допомогою у разі виникнення алергічних реакцій.

Люди, які мали тяжку алергічну реакцію після введення першої дози вакцини проти COVID-19, не повинні отримувати другу дозу", – наголошують автори збірника, серед яких – імунолог Федір Лапій.





