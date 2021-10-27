Госдолг за месяц сократился на $510 млн - Минфин

Государственный долг Украины сократился еще на полмиллиарда долларов. Совокупный долг превышает 92 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.





"На конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 445,52 млрд гривен или в эквиваленте 92,02 млрд долларов", - говорится в сообщении.





По сравнению августом государственный и гарантированный государством долг Украины снизился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд гривен или на 510 млн долларов.





При этом госдолг стал меньше на 31,1 млрд гривен (на 296 млн долларов), а гарантированный государством долг - на 8,7 млрд гривен (213 млн долларов).





Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2 168,82 млрд гривен (81,61 млрд долларов), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% - государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).





Отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию – 110,1 млрд грн.



