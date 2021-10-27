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Новости
Украина
27 октября 21, 11:02
В крови Полякова нашли не только метадон - Енин
Антон Поляков
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Смесь метадона с димедролом называют "уличным метадоном". Именно ее обнаружили в анализах народного депутата.
В крови умершего нардепа Антона Полякова кроме метадона и алкоголя обнаружили димедрол. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин в эфире Громадське.

Енин рассказал, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно:

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - сказал Енин.

Он добавил, что правоохранители на данный момент не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Ранее эксперт из МВД заявил, что Поляков принимал метадон самостоятельно. Вероятность того, что кто-то вводил метадон тайно от него или без его разрешения, очень мала.

Источник: https://korrespondent.net/
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