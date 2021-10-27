В крови Полякова нашли не только метадон - Енин

В крови умершего нардепа Антона Полякова кроме метадона и алкоголя обнаружили димедрол. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин в эфире Громадське.





Енин рассказал, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно:





"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - сказал Енин.





Он добавил, что правоохранители на данный момент не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.





Ранее эксперт из МВД заявил, что Поляков принимал метадон самостоятельно. Вероятность того, что кто-то вводил метадон тайно от него или без его разрешения, очень мала.



