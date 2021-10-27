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Новости
Украина
27 октября 21, 11:03
В ВСУ рассказали подробности применения Bayraktar
Bayraktar
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Не пересекая линии столкновения, беспилотник уничтожил пушку противника, после чего обстрел украинских позиций прекратился.
В Генштабе ВСУ официально подтвердили первое применение ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает пресс-центр ВСУ.

Отмечается, что это было сделано это в ответ на обстрел гаубиц Д-30, в результате которого один боец ВСУ погиб, двое были ранены.

При этом в ВСУ подчеркнули, что беспилотник не пересекал линии столкновения.

"С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после применения БПЛА обстрелы украинских позиций прекратились.

Источник: https://korrespondent.net/
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