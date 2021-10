Обнародованы результаты проверки декларации Зеленского

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации президента Владимира Зеленского и пришло к выводу, что в документе нет признаков незаконного обогащения. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила пресс-служба НАПК.





Отмечается, что Агентство исследовало данные, обнародованные средствами массовой информации относительно сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов, и дома в Италии, владельцем которой является первая леди Елена Зеленская.





Как указано, глава государства предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги декларанта. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских островов и Белиза, но, согласно данным ведомства, по состоянию на последний день полной проверки информация от них не поступила.





Что касается дома в итальянском городе Форте-дей-Марми, что принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L. и конечным бенефициарным владельцем которого является супруга президента, то, согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью. В течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.





В заключении НАПК говорится, что ведомство не обнаружило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.





Напомним, расследование об офшорах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) под названием Pandora Papers показало, что Зеленский вместе с партнерами по Кварталу-95 учредили сеть офшорных компаний до 2012 года - когда студия начала на регулярной основе производить передачи для телеканала 1+1, владельцем которого является Игорь Коломойский.





В Офисе президента уверяли, что глава государства безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объяснили "особенностями рынка" тех времен.





Сам Зеленский заявил, что не увидел в расследовании украинских журналистов в рамках Pandora Papers ни одной новой детали.