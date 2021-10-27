В Украине одобрен 10-летний план развития ГТС

Украина модернизирует свою газотранспортную систему (ГТС), вложив в нее за десять лет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью для ТСН, обнародованном во вторник, 26 октября.





"Согласован регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривающий инвестиции в капитальное строительство. Около 1,5 миллиарда долларов. Основное направление этих инвестиций - это строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для собственных нужд", - сказал он.





По словам Макогона, 6 миллионов гривен из указанной сумы до конца этого года власти планируют инвестировать в ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС.





Глава компании анонсировал, что в 2022 году завершится строительство компрессорной станции Яготин, а в 2025-2026 годах в стране появятся еще восемь станций.





Таким образом, подчеркнул Макогон, заявления о ненадежности украинской газотранспортной системы не соответствуют действительности.





Напомним, Украина поддержала идею создания международного консорциума по управлению ее ГТС в качестве гарантии сохранения транзита через территорию страны.



