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Новости
Украина
27 октября 21, 11:41
В Украине одобрен 10-летний план развития ГТС
ГТС
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Основное направление инвестиций - строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций.
Украина модернизирует свою газотранспортную систему (ГТС), вложив в нее за десять лет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью для ТСН, обнародованном во вторник, 26 октября.

"Согласован регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривающий инвестиции в капитальное строительство. Около 1,5 миллиарда долларов. Основное направление этих инвестиций - это строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для собственных нужд", - сказал он.

По словам Макогона, 6 миллионов гривен из указанной сумы до конца этого года власти планируют инвестировать в ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС.

Глава компании анонсировал, что в 2022 году завершится строительство компрессорной станции Яготин, а в 2025-2026 годах в стране появятся еще восемь станций.

Таким образом, подчеркнул Макогон, заявления о ненадежности украинской газотранспортной системы не соответствуют действительности.

Напомним, Украина поддержала идею создания международного консорциума по управлению ее ГТС в качестве гарантии сохранения транзита через территорию страны.

Источник: https://korrespondent.net/
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