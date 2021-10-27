Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.58
USD
26.38
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 октября 21, 11:44
Сутки в ООС: 13 нарушений, у ВСУ потери
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного "Минском", один украинский боец погиб, еще один ранен.
За сутки, 26 октября, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 27 октября.

В частности, около Гранитного сепаратисты четырежды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского сепаратисты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского противник дважды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем. Возле Зайцева обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя сепаратисты использовали беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.

В результате действий сепаратистов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение - он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С начала суток сепаратисты один раз нарушили "тишину" - вблизи Гранитного они произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
На Донбассе выросло число обстрелов
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь нет
Позиции ВСУ обстреляли девять раз, есть раненый
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
noimageКулеба встретится в США с Блинкеном
noimageВитренко пожаловался на ФРГ из-за сертификации СП-2
noimageВ Киеве ночью горело историческое здание
noimageНАН ухудшила прогноз по COVID-эпидемии в Украине
Лента новостей