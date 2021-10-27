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Новости
Украина
27 октября 21, 11:47
В Украине за день почти 23 тысячи случаев COVID
COVID-19
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За день в больницы попали почти 6 тысяч украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

При этом выздоровели 2 401 705 украинцев (накануне - 11 593), а скончались 65 628 человек (накануне - 692). За день в больницы попали 5 925 украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1416/7194
Винницкая – 579/2625
Волынская – 654/1856
Днепропетровская – 1874/7227
Донецкая – 1053/3652
Житомирская – 711/2186
Закарпатская – 218/1371
Запорожская – 1296/3640
Ивано-Франковская – 343/2571
Киевская – 880/2884
Кировоградская – 104/1543
Луганская – 674/1371
Львовская – 1426/5388
Николаевская – 606/2600
Одесская – 1477/5569
Полтавская – 895/5247
Ровенская – 879/2463
Сумская – 1270/2630
Тернопольская – 660/1506
Харьковская – 1641/6319
Херсонская – 1120/2200
Хмельницкая – 1019/2018
Черкасская – 878/2527
Черновицкая – 580/1205
Черниговская – 321/1488

Источник: https://korrespondent.net/
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