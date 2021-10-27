Праздники 27 октября 2021: факты, традиции, именины

В григорианском календаре 27 октября − 298-й день 2021 года. До конца года остается 65 дней.









Какие праздники 27 октября в Украине и мире

Всемирный день трудотерапии

День свекрови

Международный день плюшевого мишки

День осенних миражей

День капризных сотрудников

Праздник Яхромской иконы Божией Матери

День памяти преподобной Параскевы Сербской

Всемирный день эрготерапии

Всемирный день аудиовизуального наследия

Буддийский праздник нисхождения Будды Лхабаб Дуйсэн





Какие события произошли 27 октября

1873 год - подана заявка на патент колючей проволоки.

1904 год - открыт Нью-Йоркский метрополитен.

1951 год - для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.

2008 год - в Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.

2017 год - Каталония провозгласила независимость от Испании.





Кто родился 27 октября

1728 год - английский мореплаватель, путешественник-исследователь, картограф Джеймс Кук.

1782 год - итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини.

1858 год - 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат Теодор Рузвельт.

1978 год - британская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица Ванесса Мэй.





Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память Параскевы Сербской. Святая прославилась своим аскетизмом, а ее мощи - множеством чудес и исцелений.





Параскева считается святой, покровительствующей женской зимней работе.





Традиции и обряды

С этого дня крестьянки начинали мять и трепать лен. Девушки стремились продемонстрировать свое искусство холостым парням и будущим свекровям.





Считалось, что, если в этот день нарядиться в лучший наряд и выйти на улицу показать свое рукоделие, все проблемы пройдут стороной.





Приметы

На Грязнуху не бывает сухо.

Если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели.

Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится.

С Грязнихи ни колесом, ни полозом путь не одолеть.

У кого сегодня именины

Именины 27 октября отмечают: Максимилиан, Назар, Николай, Кузьма, Игнатий, Прасковья, Петр, Михаил.



