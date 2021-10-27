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Новости
Украина
27 октября 21, 11:52
В Украине новый рекорд COVID-вакцинации
вакцина
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За день от коронавируса привились более 290 тысяч украинцев, из них более 212 тысяч получили первую дозу.
В Украине за день сделали 291 293 прививки от COVID-19 - рекорд с начала вакцинальной кампании. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тысячи украинцев!", - сказано в сообщении.

Первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую дозу - 79 280 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 501 573 прививки, вакцинировано 9 363 493 человека. Одну дозу вакцины получил 9 363 491 человек, полностью иммунизированы - 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).


 
Напомним, что в Украине за день почти 23 тысячи случаев COVID. За день в больницы попали почти 6 тысяч украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Источник: https://korrespondent.net/
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