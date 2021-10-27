В Украине новый рекорд COVID-вакцинации

В Украине за день сделали 291 293 прививки от COVID-19 - рекорд с начала вакцинальной кампании. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.





"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тысячи украинцев!", - сказано в сообщении.





Первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую дозу - 79 280 человек.





Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 501 573 прививки, вакцинировано 9 363 493 человека. Одну дозу вакцины получил 9 363 491 человек, полностью иммунизированы - 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).









Напомним, что в Украине за день почти 23 тысячи случаев COVID. За день в больницы попали почти 6 тысяч украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.



