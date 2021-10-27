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Новости
Украина
27 октября 21, 12:06
НАН ухудшила прогноз по COVID-эпидемии в Украине
COVID
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Уже через неделю в Украине могут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавируса в день, подсчитали ученые.
В Украине через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствует прогноз Национальной академии наук, опубликованный в среду, 27 октября.

В частности, среднее количество новых выявленных случаев в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, тогда как среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Прогнозные вычисления показывают, что среднее количество новых случаев будет равно:

22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября - 2 ноября 2021 года,
24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - в течение недели 3-9 ноября 2021 года.

Напомним, что в Украине за день почти 23 тысячи случаев COVID. За день в больницы попали почти 6 тысяч украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Также сообщалось, что в Украине новый рекорд COVID-вакцинации. За день от коронавируса привились более 290 тысяч украинцев, из них более 212 тысяч получили первую дозу.

Источник: https://korrespondent.net/
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