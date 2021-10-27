В Киеве ночью горело историческое здание

В Киеве в ночь на 27 октября на улице Мазепы загорелось двухэтажное нежилое здание, входящее в архитектурные памятники столицы. Дом поджигали и раньше, сообщает Магнолія-ТВ.





"Местные рассказали, что дому больше 200 лет. И именно таким образом застройщики пытаются избавиться от исторического здания, потому что уже почти три года на этом месте планируют возвести многоэтажку", - говорится в сообщении.





Издание утверждает, что историческое здание поджигали не один раз, "несмотря на то, что рядом граничит Главное управление СБУ Киева".





Огонь охватил крышу, деревянное перекрытие, а потом распространился по всему зданию. Спасателям удалось справиться с пожаром.





По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.



























