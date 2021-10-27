Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.58
USD
26.38
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 октября 21, 12:07
В Киеве ночью горело историческое здание
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На памятник архитектуры "положили глаз" застройщики, утверждают местные жители. Здание поджигали уже не один раз.
В Киеве в ночь на 27 октября на улице Мазепы загорелось двухэтажное нежилое здание, входящее в архитектурные памятники столицы. Дом поджигали и раньше, сообщает Магнолія-ТВ.

"Местные рассказали, что дому больше 200 лет. И именно таким образом застройщики пытаются избавиться от исторического здания, потому что уже почти три года на этом месте планируют возвести многоэтажку", - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что историческое здание поджигали не один раз, "несмотря на то, что рядом граничит Главное управление СБУ Киева".

Огонь охватил крышу, деревянное перекрытие, а потом распространился по всему зданию. Спасателям удалось справиться с пожаром.

По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.







Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Одессе на Аллее славы произошла потасовка. Видео
Парламент выделил миллиард на восстановление памятников
В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: видео
В Киеве на даче нашли мертвым дипломата
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
noimageКулеба встретится в США с Блинкеном
noimageВитренко пожаловался на ФРГ из-за сертификации СП-2
noimageНАН ухудшила прогноз по COVID-эпидемии в Украине
noimageВ Украине новый рекорд COVID-вакцинации
Лента новостей