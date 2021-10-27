Витренко пожаловался на ФРГ из-за сертификации СП-2

Глава Нафтогаза Юрий Витренко пожаловался на Министерство экономики и энергетики Германии из-за того, что там не стали консультироваться с Украиной насчет сертификации Северного потока-2.





"Министерство отмечает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди них нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора Северный поток-2 в нынешних условиях, то есть, без реального отделения собственности от Газпрома, без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, создает критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС" , – написал он в Facebook, комментируя решение министерства о том, что сертификация СП-2 не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и Евросоюза.





Витренко напомнил, что Газпром несколько раз создавал "критическую для безопасности поставки газа ситуацию".





"Сейчас Газпром это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет – дайте запустить Северный поток-2 и получите дополнительные объемы газа", - пишет глава Нафтогаза.





Также он добавил, что Европа станет полностью зависимой от СП-2, если после его запуска РФ прекратит транзит через Украину.



