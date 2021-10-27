Кулеба встретится в США с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит США для участия в заседании Комиссии по вопросам стратегического партнерства, в ходе которого встретится с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном. Об этом Кулеба рассказал в среду, 27 октября.





"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал министр.





В США отправится делегация из представителей разных министерств и ведомств.





"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - отметил Кулеба.



