Страхи Кремля. Боевые дроны Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Как сообщает Генштаб ВСУ, дроны нанесли удар по артиллерии "ДНР". Применение дронов связывают с гибелью военного, о чем стало известно накануне.

В Кремле заявили о "подтверждении своих опасений", а министр иностранных дел России Сергей Лавров разразился тирадой о "капризах неонацистского режима в Киеве". О своей озабоченности также заявили и в Германии. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вооруженные силы Украины 26 октября впервые применили турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в зоне боевых действий на Донбассе. Удар был нанесен по артиллерии, которая, по заявлениям украинских военных, вела обстрелы вблизи поселка Гранитное в Донецкой области.

"26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", - сообщил Генштаб, опубликовав соответствующее видео.

По утверждению Генштаба, позиция украинских военных в районе Гранитного была обстреляна из гаубицы Д-30, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, а один погиб. В результате удара беспилотника гаубица была уничтожена, говорится в сообщении. При этом отмечается, что дрон не пересекал линию соприкосновения.

"С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Однако оккупанты не отреагировали", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Генштаба.

Беспилотник Bayraktar TB2 впервые был замечен в зоне боевых действий на Донбассе еще в сентябре 2021 года. Тогда дрон пролетел неподалеку от Волновахи, затем направился в направлении города Курахово в Покровском районе Донецкой области.

В конце сентября Залужный, отвечая на вопрос о турецких дронах, которые якобы пылятся на складах, ответил, что они находятся "там, где надо".

"По состоянию на сейчас Bayraktar находятся там, где и нужно быть, и там, где им более всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Украина купила у Турции беспилотники Bayraktar, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L, на сумму 69 миллионов долларов еще в ноябре 2018 года. В контракт были включены шесть боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет.

Позже стало известно, что Украина купит у Турции еще четыре комплекса дронов Bayraktar TB2. Каждый комплекс включает шесть беспилотников. Таким образом, еще планируют закупить 24 единицы.

В 2020 году украинские военные опробовали Bayraktar TB2 на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС, обнаружив технику противника.

Летом этого года Bayraktar впервые приняли участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021. Их использовали украинские военные.

Поставки турецкого оружия ВСУ могут привести к дестабилизации ситуации на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар Bayraktar по вооружению сепаратистов "ДНР".

"У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков в ходе пресс-кола 27 октября.

По его словам, как только такое вооружение попадает в руки военных, оно потенциально может применяться "в этом районе Украины и это лишь приводит к дестабилизации". "Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - добавил представитель Кремля.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва совместно с представителями "ЛДНР" перепроверяет информацию о применении на Донбассе турецкого оружия.

"Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса", - заявил Лавров.

Он связал информацию о турецких беспилотниках с ситуацией в деревне Старомарьинка, "в отношении которой украинские вооруженные силы осуществили провокацию". "Они получили, как мы понимаем, отпор", - заявил Лавров на пресс-конференции 27 октября.

По словам российского министра, информация о использовании зарубежного оружия украинскими силовиками должна заставить задуматься тех, кто поставляет оружие Украине.

"История, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим", - заявил Лавров.

На ситуацию отреагировали и в Германии. Представитель немецкого министерства иностранных дела Андреа Зассе заявила об озабоченности применением беспилотников на Донбассе всеми сторонами конфликта.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного солдата применили дрон типа Bayraktar", - заявила Зассе.

Она напомнила, что в последние недели наблюдатели ОБСЕ фиксируют увеличение нарушений режима прекращения огня и применения тяжелых вооружений в нарушение минских соглашений.

Зассе отметила, что "дроны используют все стороны, хотя минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

А турецкое издание Yeni Akit назвало использование беспилотников Bayraktar на Донбассе "большим шоком для Путина".

Беспилотник TB2 представляет собой тактический средневысотный БПЛА с большой дальностью полета. Он представляет собой монококовую конструкцию, оснащенную V-образным хвостовым оперением.

Фюзеляж Bayraktar изготавливается из углеродного волокна, кевлара и гибридных композитных материалов, а соединительные элементы представляют собой алюминиевые детали, изготовленные на станках с числовым программным управлением.

Максимальная полезная нагрузка Bayraktar превышает 55 килограммов, а стандартный вариант размещения полезной нагрузки включает в себя оптико-электронную и инфракрасную камеры, лазерный целеуказатель и лазерный дальномер.



