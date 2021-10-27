Снова Харьков. Кто спровоцировал жуткое ДТП

В Харькове снова случилось резонансное ДТП с участием молодого водителя. Четыре года назад студентка из состоятельной семьи Елена Зайцева убила на своем Lexus шесть жителей города. Теперь 16-летний подросток по имени Николай Харьковский спровоцировал ДТП, в результате которого один человек погиб, трое находятся в реанимации.

Корреспондент.net собрал все подробности аварии.

Летел на красный

Смертельное ДТП произошло вечером 26 октября на проспекте Гагарина. Около 20:40 водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости вылетел на перекресток с улицы Одесской, когда горел красный свет. Кроссовер врезался в Chevrolet Aveo, в результате чего машины буквально разорвало на части.

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч", - сообщил заместитель начальника ГУ полиции Харьковской области Сергей Чиж.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получилитяжелые травмы, они находятся в реанимации. В салоне были двое парней и несовершеннолетняя девушка.

Водитель Infiniti получил амбулаторную помощь и ушел домой. Позже его задержали.

Кто водитель

Водителем оказался 16-летний подросток по имени Харьковский Николай Михайлович. По данным СМИ, отец предполагаемого виновника ДТП торгует на рынке в Харькове, а мать жила в Австралии. Автомобиль Infiniti, как утверждают журналисты, парню подарили на днях.

Автомобиль был поставлен на учет 19 октября этого года. При этом у Харьковского не было прав на управление автомобилем, получить их можно только с 18 лет.

В местных телеграм-каналах появились фрагменты предполагаемой переписки Харьковского со своими знакомыми в Instagram. В частности, человек с никнеймом ebobo_s_kharkov пишет о том, что "проезжал" людей "не один раз" и, несмотря на это, "спокойно гуляет". В другой переписке парень рассказывает, что он уже попадал в аварии на автомобилях Porsche Cayenne, Ford, Dodge и Toyota Camry. Также подросток жаловался, что уже получал два протокола от правоохранителей, потому что он выкладывал видео своих нарушений правил дорожного движения и общения с правоохранителями в соцсетях.

Харьковский признавался в том, что у него уже есть условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений средней тяжести. По словам автора сообщения, однажды он "взял ствол из машины" и выстрелил по коленям "сынку судьи".

Начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак рассказала, что в сентябре 16-летнего водителя останавливали и штрафовали за отсутствие водительских прав. Было составлено два протокола, которые направлены в суд.В июле он привлекался к уголовной ответственности и был приговорен к двум годам лишения свободы и получил условный срок один год за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести.

Реакция

Полиция будет настаивать на содержании подростка под стражей.

После смертельного ДТП предполагаемый водитель утверждал, что ему удастся избежать наказания и он уедет жить за границу. Помимо этого друзья его родителей предлагали полицейским деньги, сообщила в комментарии изданию Newsroom Мария, сестра пострадавшего пассажира автомобиля Михаила Баранова.

По словам Марии, Баранов до госпитализации рассказывал, что перед инцидентом находился с другом и своей девушкой, после чего к ним подъехала ее подруга, 16-летняя Елизавета Дусик, и Николай Харьковский на Infiniti. Компания согласилась прокатиться.

Мария также рассказала, что Елизавета села на переднее сидение, а на заднем находились двое парней 20-летний Баранов и 19-летний Валерий Карякин. После столкновения с Chevrolet Михаил вылетел из окна и ударился головой о рекламный столб. Также девушка сообщила, что парень снимал все происходящее в машине на свой смартфон, однако девайс пропал с места происшествия. Сейчас Михаил находится в реанимации 4-й неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей.

Что касается Валерия и Елизаветы, они также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам собеседницы издания, родители девушки не способны оплатить ее лечение, врачи диагностировали у нее разрыв селезенки и перелом таза. Семья предполагаемого виновника аварии с родственниками пострадавших на связь не выходила, добавила Мария. Не поинтересовался состоянием девушки после аварии и сам Николай.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице … (Николай) все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – добавила Мария.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.

В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.