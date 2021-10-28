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Новости
Украина
28 октября 21, 12:12
Медики призвали украинцев избавиться от пластиковых щитков
пластиковая маска
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Носите маски, а не козырьки.

Медики призвали запретить использование прозрачных защитных "козырьков" для рта, которые никак не защищают от заражения коронавирусом и любым другим респираторным вирусом ни носителей таких пластиковых "масок", ни окружающих. Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

Там отметили, что подобные вещи особенно популярны у работников сфер общепита и обслуживания, порой их можно увидеть на людях в общественном транспорте.

ЦОЗ подчеркивает: маски нужны для того, чтобы защититься от заражения самому, а также не заразить окружающих, если ты инфицирован – с симптомами ОРВИ или без них (можно быть бессимптомным носителем вируса).

"Из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, пластиковые козырьки создают лишь иллюзию защиты. Так как лишь частично закрывают лицо на уровне рта. А потому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих", – заявили в ведомстве.

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К тому же, пишет ЦОЗ, такие "маски" не относятся к средствам индивидуальной защиты и не могут заменить использование медицинских масок/респираторов.

"Маска должна полностью закрывать рот и нос", – призвали эксперты украинцев, которые зачастую если и носят маски, то с носом наружу.

Они уточнили: пока в мире продолжается пандемия, нужно продолжать носить маску, даже если вы получили две дозы вакцины против COVID-19.

Год назад евродиректор ВОЗ заявлял, что локдауны "будут не нужны, если 95% людей будут носить маски".
liga.net
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