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Украина
28 октября 21, 13:30
Из документа о вакцинации убрали слово "добровольная"
МОЗ
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Из документа удален абзац раздела, в котором было указано, что "вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".
Из документа удален абзац раздела, в котором было указано, что "вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".

Минздрав внес изменения в Дорожную карту по вакцинации, где было указано, что прививки являются добровольными. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Из документа удален абзац раздела, в котором было указано, что "вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".

Кроме того, удалена часть текста о том, что сейчас точно не известно, уменьшает ли COVID-вакцинация риски передачи инфекции между теми, кто привит, и теми, кто не иммунизирован.

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В документе теперь отмечается, что эффективность вакцин от коронавирусной болезни, которые сейчас проходят клинические испытания и находятся на финальных стадиях испытаний, измеряется в способности предотвратить госпитализации в связи с развитием COVID, тяжелой формы болезни или смертности вследствие осложнений, вызванных коронавирусом.

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Напомним, всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 793 558 прививок, вакцинировано 9 576 177 человек.

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Korrespondent
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