Из документа о вакцинации убрали слово "добровольная"

Минздрав внес изменения в Дорожную карту по вакцинации, где было указано, что прививки являются добровольными. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Из документа удален абзац раздела, в котором было указано, что "вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".

Кроме того, удалена часть текста о том, что сейчас точно не известно, уменьшает ли COVID-вакцинация риски передачи инфекции между теми, кто привит, и теми, кто не иммунизирован.

Читайте также: Медики призвали украинцев избавиться от пластиковых щитков



В документе теперь отмечается, что эффективность вакцин от коронавирусной болезни, которые сейчас проходят клинические испытания и находятся на финальных стадиях испытаний, измеряется в способности предотвратить госпитализации в связи с развитием COVID, тяжелой формы болезни или смертности вследствие осложнений, вызванных коронавирусом.

Читайте также: Ляшко заявил, что проблему с кислородом решили



Напомним, всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 793 558 прививок, вакцинировано 9 576 177 человек.

Читайте также: Киев на грани красной зоны по COVID-19

