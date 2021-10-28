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Новости
Украина
28 октября 21, 15:05
ТКГ: Миссию ОБСЕ на Донбассе блокировали 750 раз
ОБСЕ
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Трехсторонняя контактная группа обсудила ряд вопросов, в том числе увеличение числа блокирования работы наблюдателей.
За три месяца на Донбассе работа миссии ОБСЕ блокировалась почти 750 раз. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ по итогам вчерашнего заседания в режиме видеоконференции.

"С 27.07.2020 (дата установления дополнительных мер по усилению режима прекращения огня) зафиксировано 744 случая ограничения деятельности СММ ОБСЕ: 668 на неподконтрольной территории, 71 - на контролируемой правительством Украины территории и пять в серой зоне", - говорится в сообщении.

Также в ТКГ заявляют, что российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности.

"Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования есть выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", - отмечают в делегации.

Кроме того, сообщается, что Украина попросила вернуть в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся на неподконтрольной территории, но в этом было отказано.

"Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", - говорят в ТКГ.

Отдельное внимание было уделено необходимости отмены ограничений для жителей неподконтрольных территорий по пересечению линии разграничения с НТКУ для посещения КПВВ Станица Луганская.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября. 

Источник: https://korrespondent.net/
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