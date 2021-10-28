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Украина
28 октября 21, 15:08
Экс-прокурора Крыма подозревают в госизмене
генпрокуратура
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Бывший украинский прокурор возглавил прокуратуру Севастополя в аннексированном Крыму, заявили в прокуратуре.
Бывшего работника органов прокуратуры Украины  подозревают в госизмене. Об этом сообщает офис генпрокурора в четверг, 28 октября.

"По данным следствия, начальник отдела прокуратуры г. Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора г. Севастополя без подчинения Генеральной прокуратуре Украины. Таким образом, являясь сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении взрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, а также в незаконном образовании и функционировании в г. Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Уже 2 мая 2014 года его назначили руководителем незаконной российской "прокуратуры города Севастополя", где он продолжил руководить органом до октября 2018 года.

Теперь экс-прокурор является госсоветником юстиции 2 класса органов прокуратуры РФ и возглавляет прокуратуру Адыгеи.

Источник: https://korrespondent.net/
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