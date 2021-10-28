Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.54
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 октября 21, 15:12
Киев на грани красной зоны по COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За день в столице выявили почти полторы тысячи новых случаев коронавируса, скончались 39 киевлян.
В Киеве накануне подтвердили 1 451 случай COVID-19. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 28 октября.

"1 451 подтвержден случай заболевания коронавирусом. 39 летальных случаев от вируса: 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года", - сказано в сообщении.

С начала пандемии в Киеве скончались уже 6030 человек.

При этом много новых случаев коронавируса фиксируют среди детей: за сутки заболели 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (251), Дарницком (198) и Днепровском (195) районах.

Также 173 больных коронавирусом госпитализировали. Положили в больницы еще 325 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 255 788 подтвержденных случаев коронавируса, 227 651 больной преодолел вирус, из них 317 накануне.

В свою очередь замглавы КГГА Николай Поворозник говорит, что Киев оказался на пороге красной зоны - в столице уже три дня подряд превышены показатели уровня госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.

Напомним, что штамм Дельта в Украине составляет 100% анализов. При атипичном или тяжелом течении болезни проводится анализ, чтобы выяснить, каким именно штаммом болеет пациент. В последнее время это всегда был штамм Дельта.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась - ВОЗ
В Украине за сутки еще полтысячи жертв COVID-19
В Украине рекордное число COVID-случаев за день
Ляшко: Ковид может не исчезнуть никогда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Президент созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Киеве вводят жесткие карантинные ограничения
noimageКабмин запретил отключать отопление до весны
noimageГлаву Закарпатского облсовета досрочно уволили
noimageВ Кабмине озвучили ожидания от саммита по климату
Лента новостей