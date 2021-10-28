Киев на грани красной зоны по COVID-19

В Киеве накануне подтвердили 1 451 случай COVID-19. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 28 октября.





"1 451 подтвержден случай заболевания коронавирусом. 39 летальных случаев от вируса: 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года", - сказано в сообщении.





С начала пандемии в Киеве скончались уже 6030 человек.





При этом много новых случаев коронавируса фиксируют среди детей: за сутки заболели 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.





Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (251), Дарницком (198) и Днепровском (195) районах.





Также 173 больных коронавирусом госпитализировали. Положили в больницы еще 325 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.





Всего с начала пандемии в столице уже 255 788 подтвержденных случаев коронавируса, 227 651 больной преодолел вирус, из них 317 накануне.





В свою очередь замглавы КГГА Николай Поворозник говорит, что Киев оказался на пороге красной зоны - в столице уже три дня подряд превышены показатели уровня госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.





Напомним, что штамм Дельта в Украине составляет 100% анализов. При атипичном или тяжелом течении болезни проводится анализ, чтобы выяснить, каким именно штаммом болеет пациент. В последнее время это всегда был штамм Дельта.



