Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.54
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 октября 21, 15:14
Ляшко заявил, что проблему с кислородом решили
Виктор Ляшко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один из двух остановленных производителей кислорода завершил регламентные работы и начинает отпускать кислород.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что проблему с поставками кислорода в больницы для лечения пациентов с коронавирусом решили. О ситуации с обеспечением кислородом он рассказал в четверг, 28 октября.

По его словам, для поставок кислорода привлечено 35 производителей, в том числе 23 производителя медицинского и 12 – технического кислорода.

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый и вопросы решаются оперативно и командно", - сказал министр.

Он сообщил, что сейчас в больницы госпитализированы 47 380 пациентов с COVID-19. Их лечат в 480 больницах, в которых развернуты более 70 тысяч коек для пациентов с COVID, из которых с кислородом – более 66 тысяч. Сейчас заняты 67% коек.

"Ситуация неравномерна, и у 46 из 480 ковидных больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а у 193 (около 40% ковидных больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% клиник остаются без критической нагрузки", - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что один из двух остановленных производителей кислорода уже завершил регламентные работы и начинает отпускать кислород.

На втором заводе на регламентные работы будут продолжаться до 1 ноября.

Он отметил рост потребления кислорода для лечения пациентов со штаммом дельта. "Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7-10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", - сказал он.

Министр отметил, что 80% всех госпитализированных с COVID-19 пациентов нуждаются в кислороде.

Напомним, что из-за нехватки кислорода Украина начала закупать его в Польше.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac
Ляшко о Дельте: Скоро вытеснит все штаммы
Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID
Ляшко назвал дату отпуска лекарств по е-рецепту
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Президент созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Киеве вводят жесткие карантинные ограничения
noimageКабмин запретил отключать отопление до весны
noimageГлаву Закарпатского облсовета досрочно уволили
noimageВ Кабмине озвучили ожидания от саммита по климату
Лента новостей