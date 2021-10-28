Ляшко заявил, что проблему с кислородом решили

Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что проблему с поставками кислорода в больницы для лечения пациентов с коронавирусом решили. О ситуации с обеспечением кислородом он рассказал в четверг, 28 октября.





По его словам, для поставок кислорода привлечено 35 производителей, в том числе 23 производителя медицинского и 12 – технического кислорода.





"Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый и вопросы решаются оперативно и командно", - сказал министр.





Он сообщил, что сейчас в больницы госпитализированы 47 380 пациентов с COVID-19. Их лечат в 480 больницах, в которых развернуты более 70 тысяч коек для пациентов с COVID, из которых с кислородом – более 66 тысяч. Сейчас заняты 67% коек.





"Ситуация неравномерна, и у 46 из 480 ковидных больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а у 193 (около 40% ковидных больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% клиник остаются без критической нагрузки", - сказал он.





Также Ляшко сообщил, что один из двух остановленных производителей кислорода уже завершил регламентные работы и начинает отпускать кислород.





На втором заводе на регламентные работы будут продолжаться до 1 ноября.





Он отметил рост потребления кислорода для лечения пациентов со штаммом дельта. "Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7-10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", - сказал он.





Министр отметил, что 80% всех госпитализированных с COVID-19 пациентов нуждаются в кислороде.





Напомним, что из-за нехватки кислорода Украина начала закупать его в Польше.



