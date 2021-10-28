В Кабмине озвучили ожидания от саммита по климату

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об ожиданиях от климатического саммита, который состоится в Глазго в начале ноября. Об этом пишет Европравда в четверг, 28 октября.





По ее словам, Кабмин ожидает от саммита согласования амбициозных и системных мер, которые помогут достичь своих климатических целей.





"В частности, важно успешно завершить переговоры по статье 6 Парижского соглашения по созданию рыночных и нерыночных механизмов уменьшения выбросов углерода. Это решение необходимо для эффективной реализации Парижского соглашения, а следовательно, и выполнения Украиной своих обязательств", - сказала Стефанишина.





Она напомнила, что кабмин поставил цель снизить выбросы на 65% к 2030 году от уровня 1990 года. "Это и есть наш вклад в глобальное движение к полной декарбонизации для противодействия изменению климата", - добавила Стефанишина.





Также Украина намерена присоединиться по меньшей мере к четырем экологическим инициативам: Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана; Декларации о лесо- и землепользовании; Инициативе зеленых сетей – одно солнце, один мир, одна сеть; Инициативе Лидерская группа промышленного перехода.





Кроме того, Украина намерена присоединиться к заявлению о глобальном переходе от угля к чистой энергетике.





В свою очередь, замминистра экологии Ирина Ставчук сообщила о важности доступа к финансовым ресурсам Зеленого климатического фонда. По ее словам, потребность Украины в экологической модернизации составляет около 102 млрд евро.





"Конечно, значительную часть этих средств мы можем привлечь как прямые инвестиции в реальный сектор, что потребует судебной реформы и усиления защиты инвесторов. Однако часть из них мы надеемся получить из международных экологических фондов", - добавила она.





Сегодня Кабмин одобрил письма по участию в Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана, присоединившись к инициативе Global Methane Pledge.





26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.





В преддверии саммита в ООН представили отчет, в котором говорится, что мир должен срочно удвоить усилия по спасению планеты от глобального потепления.



