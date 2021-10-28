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Новости
Украина
28 октября 21, 15:30
В Кабмине озвучили ожидания от саммита по климату
климатический саммит
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В конце недели в Глазго стартует климатический саммит, участие в котором примет президент Зеленский.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об ожиданиях от климатического саммита, который состоится в Глазго в начале ноября. Об этом пишет Европравда в четверг, 28 октября.

По ее словам, Кабмин ожидает от саммита согласования амбициозных и системных мер, которые помогут достичь своих климатических целей.

"В частности, важно успешно завершить переговоры по статье 6 Парижского соглашения по созданию рыночных и нерыночных механизмов уменьшения выбросов углерода. Это решение необходимо для эффективной реализации Парижского соглашения, а следовательно, и выполнения Украиной своих обязательств", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что кабмин поставил цель снизить выбросы на 65% к 2030 году от уровня 1990 года. "Это и есть наш вклад в глобальное движение к полной декарбонизации для противодействия изменению климата", - добавила Стефанишина.

Также Украина намерена присоединиться по меньшей мере к четырем экологическим инициативам: Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана; Декларации о лесо- и землепользовании; Инициативе зеленых сетей – одно солнце, один мир, одна сеть; Инициативе Лидерская группа промышленного перехода.

Кроме того, Украина намерена присоединиться к заявлению о глобальном переходе от угля к чистой энергетике.

В свою очередь, замминистра экологии Ирина Ставчук сообщила о важности доступа к финансовым ресурсам Зеленого климатического фонда. По ее словам, потребность Украины в экологической модернизации составляет около 102 млрд евро.

"Конечно, значительную часть этих средств мы можем привлечь как прямые инвестиции в реальный сектор, что потребует судебной реформы и усиления защиты инвесторов. Однако часть из них мы надеемся получить из международных экологических фондов", - добавила она.

Сегодня Кабмин одобрил письма по участию в Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана, присоединившись к инициативе Global Methane Pledge.

26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.

В преддверии саммита в ООН представили отчет, в котором говорится, что мир должен срочно удвоить усилия по спасению планеты от глобального потепления.

Источник: https://korrespondent.net/
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