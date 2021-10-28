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Новости
Украина
28 октября 21, 15:35
Кабмин запретил отключать отопление до весны
Денис Шмыгаль
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Премьер-минист заявил, что в стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.
Правительство Украины запретило отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в четверг, 28 октября.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.

Источник: https://korrespondent.net/
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