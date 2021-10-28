Кабмин запретил отключать отопление до весны

Правительство Украины запретило отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в четверг, 28 октября.





"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.





По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.



