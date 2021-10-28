Президент созывает внеочередное заседание Рады

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады 2 ноября, сообщила в четверг, 28 октября, спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук.





"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - написала она в телеграм.





В повестке дня заседания проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения коронавируса, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№5694), о внесении изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).





Она уточнила, что проект постановления №6154 предлагает допускать людей в помещения Рады только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию или по результатам ПЛР-теста.



