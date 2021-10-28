Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.54
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 октября 21, 16:39
Президент созывает внеочередное заседание Рады
рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Народным депутатам, в частности, предлагается принять решение о запрете посещать здание парламента без COVID-документов.
Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады 2 ноября, сообщила в четверг, 28 октября, спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - написала она в телеграм.

В повестке дня заседания проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения коронавируса, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№5694), о внесении изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).

Она уточнила, что проект постановления №6154 предлагает допускать людей в помещения Рады только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию или по результатам ПЛР-теста.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
Россия и Турция на пороге открытого военного столкновения
Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова
Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нафтогаз закончил полугодие с убытком
noimageЧерез Дію можно будет оформить пенсии и субсидии
noimageКабмин выделил Закарпатью 44 млн
noimageВ Киеве вводят жесткие карантинные ограничения
noimageКабмин запретил отключать отопление до весны
Лента новостей