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28 октября 21, 16:44
Кабмин выделил Закарпатью 44 млн
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Министерству финансов было поручено выделить областной власти деньги из резервного фонда госбюджета.
Закарпатской ОГА выделили 44,4 млн грн из госбюджета на ликвидацию последствий подтоплений, произошедших в июле этого года. Соответствующее решение в четверг, 28 октября, принял Кабинет Министров.

Так, Кабмин поручил Министерству финансов осуществить расходы на 44,4 млн грн Закарпатской ОГА на безвозвратной основе за счет средств из резервного фонда госбюджета.

Напомним, 10-20 июля этого года  на Закарпатье прошли сильные осадки, которые привели к подтоплению домов, разрушению дорожного покрытия, мостовых переходов, берегоукрепления и сетей коммуникаций.

Источник: https://korrespondent.net/
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