Кабмин выделил Закарпатью 44 млн

Закарпатской ОГА выделили 44,4 млн грн из госбюджета на ликвидацию последствий подтоплений, произошедших в июле этого года. Соответствующее решение в четверг, 28 октября, принял Кабинет Министров.





Так, Кабмин поручил Министерству финансов осуществить расходы на 44,4 млн грн Закарпатской ОГА на безвозвратной основе за счет средств из резервного фонда госбюджета.





Напомним, 10-20 июля этого года на Закарпатье прошли сильные осадки, которые привели к подтоплению домов, разрушению дорожного покрытия, мостовых переходов, берегоукрепления и сетей коммуникаций.



