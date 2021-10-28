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Новости
Украина
28 октября 21, 16:46
Через Дію можно будет оформить пенсии и субсидии
Дія
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Министерство соцполитики уже полностью готово к внедрению электронных услуг. Они станут доступными с ноября.
На портале государственных услуг и в мобильном приложении Дія вскоре появится новая услуга – оформление пенсий и субсидий. Об этом рассказал руководитель электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что услуги станут доступными в ноябре текущего года.

"Самое интересное для людей - субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через Дія, это очень чувствительная и важная тема - 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию", - сообщил Баник.

По его словам, Министерство соцполитики уже полностью готово к внедрению данных электронных услуг.

Баник добавил, что также проанонсируют оформления некоторых других услуг социального страхования.

"Там будет целый пул услуг, которые касаются социального страхования", - подчеркнул Баник.

Как сообщалось ранее, украинцы смогут подавать заявление на регистрацию брака через Дію. На портале госуслуг можно будет сразу же и оплатить административный сбор.

Добавим, что в Украине растаможить авто можно будет через Дію. Экспериментальный проект продлится со 2 декабря 2021 года по 31 августа 2023 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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