Нафтогаз закончил полугодие с убытком

За первое полугодие 2021 года Нафтогаз получил 1,65 млрд гривен убытка, свидетельствует отчет компании, опубликованный в четверг, 28 октября.





При этом по сравнению с первым полугодием 2020 года чистый убыток компании снизился в семь раз.





Доход НАК за шесть месяцев составил составил 6,45 млрд грн за счет прибыли в результате переоценки основных средств в размере 8,342 млрд грн. Совокупный убыток составил 12,61 млрд грн.





За отчетный период доход компании от реализации вырос на 47,8%, до 105,56 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Во втором квартале 2021 года НАК получил 8,5 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 14,721 млрд грн убытка годом ранее. Совокупный доход компании за второй квартал составляет 16,72 млрд. грн.





Стоимость активов Нафтогаза по состоянию на 30 июня составляет 363,049 млрд грн, собственный капитал – 240,937 млрд грн. Компания имеет долгосрочные обязательства на 79,5 млрд грн, краткосрочные - на 42,6 млрд грн.





Стоимость запасов Нафтогаза составила: газ – 18,573 млрд грн; нефть – 3,071 млрд грн; нефтепродукты – 2,373 млрд. грн.



