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Украина
29 октября 21, 10:56
В Украине объявлен конкурс на должность директора ГБР
ГБР
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На сегодня и.о. директора бюро является Алексей Сухачев. После публикации объявления документы кандидатов будут принимать 21 день.
Конкурс на должность директора Государственного бюро расследований был объявлен 28 октября. В течение 21 дня после публикации объявления будут приниматься документы кандидатов. Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Козлов.

"Сегодня после длительных дискуссий утверждено объявление (по измененному проекту) о проведении конкурса, проект регламента принят только за основу и, надеюсь, будет доработан перед окончательным принятием. Таким образом, конкурс начался", - написал он в Facebook.

Козлов также добавил, что конкурсная комиссия избрала председателя и секретаря.
Следующее заседание назначено на 4 ноября.

По состоянию на сегодня должность руководителя ГБР вакантна. В должности исполняющего обязанности директора бюро находится Алексей Сухачев.

Источник: https://korrespondent.net/
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