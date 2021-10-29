В Украине объявлен конкурс на должность директора ГБР

Конкурс на должность директора Государственного бюро расследований был объявлен 28 октября. В течение 21 дня после публикации объявления будут приниматься документы кандидатов. Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Козлов.





"Сегодня после длительных дискуссий утверждено объявление (по измененному проекту) о проведении конкурса, проект регламента принят только за основу и, надеюсь, будет доработан перед окончательным принятием. Таким образом, конкурс начался", - написал он в Facebook.





Козлов также добавил, что конкурсная комиссия избрала председателя и секретаря.

Следующее заседание назначено на 4 ноября.





По состоянию на сегодня должность руководителя ГБР вакантна. В должности исполняющего обязанности директора бюро находится Алексей Сухачев.



