Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 октября 21, 10:57
Реальная зарплата выросла почти на 7% - Госстат
гривны,Зарплата
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сентябре самая высокая зарплата была в Киеве, а самая низкая в Черновицкой области. Больше всего получают работники отрасли Информация и телекоммуникации.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре текущего года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последний год (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) стала больше на 6,9%.

В сентябре самая высокая зарплата была в столице - 20 658 гривен, а самая низкая в Черновицкой области - 10 976 гривен.

Больше всего получают работники отрасли Информация и телекоммуникации - 25 427 гривен. В этой сфере начисления за год увеличились на 26,6%.

Далее идут:

Финансовая и страховая деятельность - 22 547 гривен (+16,6%),
Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 18 842 гривен (+13,0%),
Профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 514 гривен (+14,2%).

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Безработица в Украине выросла - Госстат
Украинцы тратят больше, чем зарабатывают
Украинцы должны за коммуналку 70 млрд – Госстат
Кабмин снизил цены на электроэнергию для населения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МОЗ разъяснил, кому можно не вакцинироваться от коронавируса
noimageВ желтой зоне карантина осталось всего два региона
noimageПраздники 29 октября 2021: традиции, приметы, факты
noimageПереход на зимнее время 2021: когда в Украине переводят часы
noimageВ Украине сделали уже 17 млн прививок от COVID
Лента новостей