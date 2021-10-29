Реальная зарплата выросла почти на 7% - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре текущего года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.





За последний год (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) стала больше на 6,9%.





В сентябре самая высокая зарплата была в столице - 20 658 гривен, а самая низкая в Черновицкой области - 10 976 гривен.





Больше всего получают работники отрасли Информация и телекоммуникации - 25 427 гривен. В этой сфере начисления за год увеличились на 26,6%.





Далее идут:





Финансовая и страховая деятельность - 22 547 гривен (+16,6%),

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 18 842 гривен (+13,0%),

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 514 гривен (+14,2%).



