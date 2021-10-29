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Новости
Украина
29 октября 21, 11:03
Украина и Швейцария признали COVID-сертификаты
Игнацио Кассис и Владимир Зеленский
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Во время переговоров в Киеве украинская и швейцарская стороны уделили особое внимание совместным усилиям по преодолению пандемии.
В ходе визита в Украину вице-президент, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в четверг, 28 октября, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как информировала пресс-служба отечественного МИД, в ходе встречи в министерстве Кулеба и Кассис уделили особое внимание совместным усилиям двух государств по преодолению пандемии COVID-19. В частности, они приветствовали готовность государственного предприятия Новатор запустить в ближайшее время производство аппаратов искусственной вентиляции легких на базе швейцарских технологий и финансирования, чтобы усилить возможности украинских больниц.
Кроме того, Украина и Швейцария завершили процедуру взаимного признания документов о вакцинации от коронавируса, что, подчеркнул Кулеба, будет способствовать упрощению поездок украинцев.

Далее, во время беседы с Зеленским, стороны обсудили подготовку к 5-й Конференции по реформам в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано, и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

"Швейцария - важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", - отметил глава Украинского государства.

Также Зеленский поблагодарил Кассиса за значительную гуманитарную помощь, которую оказывает Швейцария Украине, в частности гражданам страны с обеих сторон линии разграничения на Донбассе.

Ранее стало известно, что власти Украины решили продлить срок действия международных свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года.

Источник: https://korrespondent.net/
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