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Новости
Украина
29 октября 21, 11:08
Данилов прогнозирует тысячу COVID-смертей в сутки
Алексей Данилов
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Неутешительный прогноз может сбыться уже в начале следующего месяца, считает глава СНБО и призывает украинцев вакцинироваться.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на пике новой волны коронавируса число летальных случаев среди инфицированных может увеличиться до тысячи в сутки. Об этом он сказал в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 28 октября.

По мнению Данилова, такие показатели могут появиться уже в начале ноября.

"К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - сказал глава СНБО.

Источник: https://korrespondent.net/
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