Данилов прогнозирует тысячу COVID-смертей в сутки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на пике новой волны коронавируса число летальных случаев среди инфицированных может увеличиться до тысячи в сутки. Об этом он сказал в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 28 октября.





По мнению Данилова, такие показатели могут появиться уже в начале ноября.





"К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - сказал глава СНБО.



