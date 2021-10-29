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Украина
29 октября 21, 11:13
Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ
Донбасс
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В результате обстрелов со стороны сепаратистов накануне были ранены двое украинских военных, а уже сегодня ранили еще одного бойца ВСУ.
За сутки, 28 октября, на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим "тишины" - ранены двое военных. А сегодня был ранен еще один боец ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 29 октября.

Вблизи Луганского сепаратисты дважды совершили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Зайцева сепаратисты два раза обстреливали позиции ВСУ, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие. Позиции наших защитников у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих - средней тяжести. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сказано в сообщении.

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки сепаратисты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Ранен один украинский военный, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Источник: https://korrespondent.net/
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