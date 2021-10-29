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Новости
Украина
29 октября 21, 11:15
В Украине почти 27 тысяч новых случаев COVID
COVID-19
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В больницы попали больше 5 тысяч человек. За день от коронавируса скончались почти 650 больных.
В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.

При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648). В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмониями.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1616/6456
Винницкая – 588/2733
Волынская – 601/1135
Днепропетровская – 2164/6626
Донецкая – 1149/3896
Житомирская – 1266/1899
Закарпатская – 338/1648
Запорожская – 1298/3186
Ивано-Франковская – 781/2394
Киевская – 988/3030
Кировоградская – 193/1751
Луганская – 522/1877
Львовская – 1702/4965
Николаевская – 696/2753
Одесская – 2156/5926
Полтавская – 1073/3117
Ровенская – 1199/3908
Сумская – 1235/2079
Тернопольская – 711/1568
Харьковская – 1497/5622
Херсонская – 1227/1922
Хмельницкая – 1282/1983
Черкасская – 793/2083
Черновицкая – 682/1221
Черниговская – 1113/1360

Источник: https://korrespondent.net/
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