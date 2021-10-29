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Новости
Украина
29 октября 21, 11:16
Под Харьковом второй день тушат пожар на АЗС
пожар
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Спасатели уже больше суток тушат возгорание на заправке возле села Рай-Еленовка - в подземной емкости горят остатки газового конденсата.
На АЗС возле села Рай-Еленовка в Харьковской области спасатели уже больше суток тушат остатки газового конденсата. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в пятницу, 29 октября.

"По состоянию на 07:00 на территории АЗС "WOG" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее на заправке под Харьковом произошел взрыв - сгорели два грузовика. Пожар тушат 40 человек и девять единиц техники. Спасатели говорят, что угрозы распространения огня на другие объекты нет.

Позже стала известна причина взрыва. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на газораспределительную колонку.

Источник: https://korrespondent.net/
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