Под Харьковом второй день тушат пожар на АЗС

На АЗС возле села Рай-Еленовка в Харьковской области спасатели уже больше суток тушат остатки газового конденсата. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в пятницу, 29 октября.





"По состоянию на 07:00 на территории АЗС "WOG" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - сказано в сообщении.





Напомним, что ранее на заправке под Харьковом произошел взрыв - сгорели два грузовика. Пожар тушат 40 человек и девять единиц техники. Спасатели говорят, что угрозы распространения огня на другие объекты нет.





Позже стала известна причина взрыва. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на газораспределительную колонку.



