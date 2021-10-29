В Украине сделали уже 17 млн прививок от COVID

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали уже 17 миллионов COVID-прививок. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.





"За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок! С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу - 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 082 799 прививок", - сказано в сообщении.





Накануне в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу - 75 138 человек.













Напомним, что в Украине почти 27 тысяч новых случаев COVID. В больницы попали больше 5 тысяч человек. За день от коронавируса скончались почти 650 больных.



