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Новости
Украина
29 октября 21, 11:19
В Украине сделали уже 17 млн прививок от COVID
вакцина
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Полностью вакцинированы уже почти 7,3 млн человек, из них накануне завершили иммунизацию более 75 тысяч.
В Украине с начала вакцинальной кампании сделали уже 17 миллионов COVID-прививок. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.

"За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок! С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу - 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 082 799 прививок", - сказано в сообщении.

Накануне в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу - 75 138 человек.



Напомним, что в Украине почти 27 тысяч новых случаев COVID. В больницы попали больше 5 тысяч человек. За день от коронавируса скончались почти 650 больных.

Источник: https://korrespondent.net/
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