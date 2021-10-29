Переход на зимнее время 2021: когда в Украине переводят часы

В Украине переход на зимнее время традиционно состоится в последнее воскресенье октября.

Этот вопрос регламентирован постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 О порядке исчисления времени на территории Украины.

Когда в Украине переводят часы

В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 3.00.

Напомним, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.

Зачем ежегодно переводят время

Сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. А на летнее время переходят, чтобы рабочее время максимально приходилось на светлую часть суток.

При этом тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров, а ряд стран отказался от этой практики.





История вопроса

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.) перед Германией остро стал вопрос экономии ресурсов. Эта страна первой решилась ввести летнее время с 30 апреля 1916 года. Вскоре ее примеру последовало большинство экономически развитых стран.

После окончания войны многие государства отказались от летнего времени, другие – неоднократно то вводили это время, то отказывались от него, а некоторые страны сохраняли такое смещение времени в течение всего года.

Перевод на летнее время вводили при возникновении кризисных ситуаций, например, во время Второй мировой войны, в период нефтяного кризиса 1973-1974 годов.

В Украине перевод часов дважды в году ввели в 1981 году, как и в остальных республиках СССР.

В 1996 году период действия летнего времени в Украине был продлен по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН, чтобы соблюсти единый временной режим с другими странами.

Переход на зимнее время стал осуществляться в последнее воскресенье октября, как во всей Европе.

Отметим, что в 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. С 2021 года каждый член Евросоюза сможет сам выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

Влияние перевода часов на здоровье

Среди ученых нет единого мнения по поводу влияния сезонного перевода времени на здоровье людей.

Часть экспертов негативно оценивает "удар по биоритмам" и утверждает, что адаптация организма при переходе на зимнее время занимает от одной до трех недель.

По их мнению, перевод стрелок сбивает внутренние часы человека и провоцирует стрессы, депрессии, а также становится причиной ДТП.

У человека может возникать психологический дискомфорт: легковозбудимые страдают бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем.

Кроме того, у большинства людей после перехода на зимнее или летнее время накапливается усталость, они долго привыкают к новому графику, также как при смене часовых поясов в дальних путешествиях (джетлаг).

Отмечается, что в целом переход на зимнее время воспринимается организмом легче, чем на летнее.

При этом многие специалисты не видят никаких проблем в переводе часов и отрицают его негативное влияние на организм.

В одном мнения ученых сходятся: с точки зрения психологического здоровья правильнее оставить зимнее время.





Как облегчить переход на зимнее время

Сомнологи советуют особо чувствительным людям готовиться к переводу стрелок заранее.

За пару дней до перехода на зимнее время лучше отказаться от приема алкоголя и кофе, а также не переедать.

В течение недели можно понемногу смещать время ужина, что позволит передвинуть время сна.

Так как стрелки переводят на час назад утром появится дополнительное время. Его лучше использовать на утреннюю зарядку. Также для быстрой адаптации полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе, время без гаджетов перед сном и рациональное питание.



