Праздники 29 октября 2021: традиции, приметы, факты

В григорианском календаре 29 октября − 300-й день 2021 года. До конца года остается 63 дня.





Какие праздники 29 октября в Украине и мире

День говоруна

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

День длинных пестрых шарфов

Всемирный день лемура

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с псориазом

День памяти преподобного Лонгина Яренгского





Какие события произошли 29 октября

1611 год - поляки устроили в Варшаве празднование по случаю «окончательной» победы над Московией.

1918 год - день рождения комсомола.

1914 год - победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе.

1923 год - основание Турецкой Республики.

1929 год - Черный вторник: на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций.

1969 год - день первой передачи сообщения через сеть ARPANET - прообраз Интернета.

Кто родился 29 октября

1947 - Михаил Брозинский, украинский журналист, литератор.

1961 - Алексей Горбунов, украинский актер.

1971 - Вайнона Райдер, американская актриса.

1972 - Родион Лука, украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр.

1981 - Руслан Ротань, украинский футболист и тренер.





Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память мученика Лонгина. Он был римским воином и имел звание сотника. По преданию он был именно из тех стражей, которые охраняли место, где был распят Христос.





Во время казни кровь Спасителя брызнула сотнику на глаза, и он исцелился от катаракты. С этого момента Лонгин поверил, что Иисус - сын Божий. Затем с ним жестоко расправился Понтий Пилат.





Традиции и приметы

В народе день называют Лонгином Сотником. Люди вытаскивают зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть в лучах последнего солнца.





Что нельзя делать

В день Лонгина Сотника лучше отложить все дела, которые могут сказаться на зрении. К примеру, вышивку, различные ремонты.





Также не реконмендуется в этот день устраивать важные встречи, так как 29 октября знаменуется еще и тяжелой энергией.





Приметы

Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края - к теплой зиме.

Мутный и бледный месяц 29 октября - к морозу и снегу.

Яркое звездное небо - к хорошей погоде.

Туманы 29 октября - к скорой оттепели.

У кого сегодня именины

Именины 29 октября отмечают: Терентий, Кузьма, Евгений, Леонтий, Георгий, Алексей, Иван.



