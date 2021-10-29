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Украина
29 октября 21, 11:34
Праздники 29 октября 2021: традиции, приметы, факты
осень
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Всемирный день врача УЗД, день длинных пестрых шарфов и день борьбы с инсультом - самые интересные события 29 октября.
В григорианском календаре 29 октября − 300-й день 2021 года. До конца года остается 63 дня.

Какие праздники 29 октября в Украине и мире
 
День говоруна
Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
День длинных пестрых шарфов
Всемирный день лемура
Всемирный день борьбы с инсультом
Всемирный день борьбы с псориазом
День памяти преподобного Лонгина Яренгского

Какие события произошли 29 октября
 
1611 год - поляки устроили в Варшаве празднование по случаю «окончательной» победы над Московией.
1918 год - день рождения комсомола.
1914 год - победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе.
1923 год - основание Турецкой Республики.
1929 год - Черный вторник: на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций.
1969 год - день первой передачи сообщения через сеть ARPANET - прообраз Интернета.
 
Кто родился 29 октября
 
1947 - Михаил Брозинский, украинский журналист, литератор.
1961 - Алексей Горбунов, украинский актер.
1971 - Вайнона Райдер, американская актриса.
1972 - Родион Лука, украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр.
1981 - Руслан Ротань, украинский футболист и тренер.

Народные и церковные праздники
 
В этот день православная церковь чтит память мученика Лонгина. Он был римским воином и имел звание сотника. По преданию он был именно из тех стражей, которые охраняли место, где был распят Христос.

Во время казни кровь Спасителя брызнула сотнику на глаза, и он исцелился от катаракты. С этого момента Лонгин поверил, что Иисус - сын Божий. Затем с ним жестоко расправился Понтий Пилат.

Традиции и приметы
 
В народе день называют Лонгином Сотником. Люди вытаскивают зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть в лучах последнего солнца. 

Что нельзя делать
 
В день Лонгина Сотника лучше отложить все дела, которые могут сказаться на зрении. К примеру, вышивку, различные ремонты.

Также не реконмендуется в этот день устраивать важные встречи, так как 29 октября знаменуется еще и тяжелой энергией.

Приметы
 
Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края - к теплой зиме.
Мутный и бледный месяц 29 октября - к морозу и снегу.
Яркое звездное небо - к хорошей погоде.
Туманы 29 октября - к скорой оттепели.
 
У кого сегодня именины
 
Именины 29 октября отмечают: Терентий, Кузьма, Евгений, Леонтий, Георгий, Алексей, Иван.

Источник: https://korrespondent.net/
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