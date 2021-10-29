В желтой зоне карантина осталось всего два региона

В Украине по состоянию на пятницу, 29 октября, в желтой зоне карантина осталось всего две области - Закарпатская и Кировоградская. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.





В красной зоне сейчас находится восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.





Но с 15 октября в красную зону попадут еще семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.





Таким образом, в оранжевой зоне останутся только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области.





Также красная зона с 1 ноября вводится в Киеве.



