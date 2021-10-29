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Украина
29 октября 21, 11:42
В желтой зоне карантина осталось всего два региона
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Лучше всего ситуация с коронавирусом наблюдается на Закарпатье и в Кировоградской области.
В Украине по состоянию на пятницу, 29 октября, в желтой зоне карантина осталось всего две области - Закарпатская и Кировоградская. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В красной зоне сейчас находится восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

Но с 15 октября в красную зону попадут еще семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Таким образом, в оранжевой зоне останутся только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области.

Также красная зона с 1 ноября вводится в Киеве.

Источник: https://korrespondent.net/
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